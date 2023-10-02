分子結構中的「設計自由」：資料驅動的方法

利用數據驅動的方法和機器學習，研究人員發現了分子結構中令人著迷的「設計自由」。 這項突破可能會徹底改變分子設計和藥物發現領域。 這項研究題為“化學化合物空間的設計自由：走向具有目標量子力學性質的分子的理性矽片設計”，最近發表在著名的化學科學雜誌上。

傳統上，由於分子結構及其物理化學性質之間的複雜關係，探索分子和材料的廣闊空間一直具有挑戰性。 然而，這項研究揭示了小分子量子力學性質的弱相關性，為化合物空間提供了新的靈活性或「設計自由度」。

盧森堡大學的 Alexandre Tkatchenko 教授表示，理解這些複雜的關係對於合理的分子設計至關重要。 這些知識不僅使我們能夠更有效地探索和表徵分子空間，而且還能夠有針對性地設計具有特定性質的分子。

為了研究這種靈活性，研究人員使用帕累托多屬性優化來搜尋具有所需屬性的分子。 他們在化學空間中發現了意想不到的路徑，透過結構和成分的變化連接不同的分子。 這凸顯了設計和發現具有特定屬性值的分子的自由。

這項研究對於分子設計和計算藥物發現領域具有重要意義。 「設計自由」的概念挑戰了當前的範式，並鼓勵探索新方法。 此外，這些見解與先進的機器學習技術的結合可以為針對特定應用量身定制的新型分子的高通量篩選鋪平道路。

研究團隊利用了阿貢領導運算設施的高效能運算資源。 美國能源部科學辦公室的這個使用者設施支援他們的計算分析。

這項開創性的研究展示了數據驅動方法和機器學習解鎖分子結構「設計自由」的潛力。 它有潛力重塑藥物發現和分子設計的未來，為具有所需特性的分子的靶向和高效開發提供新的可能性。

參考：

– 化合物空間中的「設計自由」：對具有目標量子力學特性的分子進行合理的電腦模擬設計，Leonardo Medrano Sandonas、Johannes Hoja、Brian G. Ernst、Álvaro Vázquez-Mayagoitia、Robert A. DiStasio, Jr 和亞歷山大·特卡琴科，化學科學，DOI：10.1039/D3SC03598K