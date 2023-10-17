科學家利用揮發性有機化合物可視化植物通訊

科學家在了解植物在受到威脅時如何相互溝通方面取得了突破。 這種現象稱為透過揮發性有機化合物 (VOC) 進行植物間通訊，於 1983 年首次被發現。研究人員團隊使用創新設備和成像技術，對負責通訊的特定 VOC 以及植物內的細胞進行可視化。對這些訊號做出反應。

當植物受到昆蟲或其他威脅的破壞時，它們會向大氣中釋放揮發性有機化合物。 鄰近的工廠將這些揮發性有機化合物視為危​​險信號，並激活其防禦反應以應對潛在的危害。 據觀察，超過 30 種不同的植物物種參與了這種空中通訊。

科學家們建造了設備，將受損植物排放的揮發性有機化合物泵送到未受損的鄰近植物。 他們將其與即時螢光成像系統結合起來，以可視化植物的反應。 研究人員發現了兩種特定的揮發性有機化合物，(Z)-3-己烯醛和(E)-2-己烯醛，它們負責在植物中誘導鈣依賴性防禦反應。

進一步的實驗表明，負責調節氣孔（植物表面小孔）打開和關閉的保衛細胞是第一個對揮發性有機化合物表現出反應的細胞。 這些發現提供了對植物複雜的通訊機制及其保護自身免受潛在威脅的能力的見解。

這項由 Masatsugu Toyota 教授領導的研究將於 17 年 2023 月 XNUMX 日發表在《Nature Communications》雜誌上。該團隊希望這種對植物通訊的新認識將有助於植物保護和農業的進步。

來源：

自然通訊 – 期刊

揮發性有機化合物 (VOC) – 植物為應對損害或威脅而釋放的化合物

保衛細胞－植物表面的豆狀細胞，調節氣孔的打開和關閉

植物激素－調節各種生理過程的植物激素