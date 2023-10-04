新研究揭示岩石風化既是碳匯又是碳源

最近發表在《自然》雜誌上的一項研究挑戰了天然岩石風化僅起到二氧化碳 (CO2) 匯作用的傳統觀念。 與先前的認識相反，研究表明，岩石風化也可能是二氧化碳排放的重要來源，與火山產生的二氧化碳排放相當。

岩石中的古代碳在地球的「地質碳循環」中發揮著至關重要的作用，充當調節地球溫度的恆溫器。 岩石儲存了數百萬年前存在的動植物遺骸中的大量碳。

當岩石中的某些礦物質與雨水中的酸相互作用，吸收大氣中的二氧化碳時，就會發生化學風化。 這種相互作用抵消了火山活動產生的二氧化碳的持續排放，維持了自然碳循環，並維持了地球表面的生命條件。

然而，這項研究揭示了一個以前被忽視的從岩石中釋放二氧化碳的過程。 當源自遠古海底的岩石（含有埋藏的植物和動物）在喜馬拉雅山或安第斯山脈等山脈形成過程中被抬升到地球表面時，就會發生這個過程。 一旦暴露，這些岩石中的有機碳就會與空氣和水中的氧氣反應，導致二氧化碳釋放。

研究團隊採用了一種名為錸的示蹤元素，並對河水進行了廣泛採樣，以量化岩石風化過程中的二氧化碳排放量。 透過分析表面岩石中有機碳的數量和位置，特別是在易受侵蝕的山區，研究人員能夠確定二氧化碳排放量較大的區域。

這項研究由牛津大學地球科學系的 Jesse Zondervan 博士領導，估計全球每年因岩石有機碳風化而釋放的二氧化碳約為 2 兆噸。 雖然這數量比當今人類燃燒化石燃料排放的二氧化碳少約 68 倍，但與世界各地火山釋放的二氧化碳相似，使其成為地球自然碳循環的重要貢獻者。

這項研究的意義是深遠的，因為它為探索人類活動和全球暖化對這種自然碳釋放的潛在影響打開了大門。 研究人員想知道這種自然二氧化碳釋放量在下個世紀是否會增加。

了解這些自然通量將更好地幫助預測地球的碳預算，並提高我們對這些排放所影響的氣候歷史的理解。 該研究強調了在應對氣候變遷時考慮人類和自然二氧化碳來源的重要性。

來源：

–《自然》文章：[插入來源]

– 由牛津大學地球科學系的 Jesse Zondervan 博士領導的研究。