NASA 工程師採取措施延長航行者號任務壽命

NASA 工程師正在採取措施，確保 1977 年發射的航行者號太空船能夠繼續進行更多年的星際探索。 其中一項工作是解決推進器窄管內燃料殘留物的堆積問題，這對於保持太空船天線指向地球至關重要。

為了解決這個問題，該任務實施了一個軟體補丁，以防止去年影響航行者一號的故障再次發生。 此補丁旨在保護 Voyager 1 及其雙胞胎 Voyager 1 免於再次遇到相同的故障。

航行者號太空船上的推進器對於維持與地球的通訊至關重要。 為了減少窄管中推進劑殘留物的堆積，在發射推進器之前，太空船將被允許在每個方向上稍微旋轉得更遠。 這將減少推進器點火的頻率。 推進器旋轉範圍的調整是透過在1月和XNUMX月發送命令進行的，太空船現在可以在每個方向上比以前移動近XNUMX度。

研究團隊預計，這些措施將使推進器推進劑入口管的完全堵塞延遲至少五年，甚至可能更長。 未來可以採取額外的措施來進一步延長推進器的使用壽命。

除了解決推進器積聚問題外，NASA 工程師還創建了一個軟體修補程式來修復導致 Voyager 1 機載電腦在 2022 年出現亂碼狀態報告的問題。該修補程式充當保險單，防止問題再次出現並確保使用壽命的探頭。

航海家 1 號和航海家 2 號已經行駛了令人印象深刻的距離，其中航海者 1 號距離地球超過 15 億英里，航海者 2 號距離地球超過 12 億英里。 由於太空船的年齡和通訊的顯著滯後時間，該補丁可能會產生意想不到的影響。 為了降低這一風險，Voyager 2 將首先收到補丁並作為其雙胞胎的測試平台。

航行者號任務最初只計劃了四年，但已經遠遠超出了最初的目標。 除了造訪土星和木星之外，航海家二號也成為第一艘遭遇天王星和海王星的太空船。 任務後來擴大到將探測器送至日光層之外，日光層是太陽產生的粒子和磁場的保護氣泡。 航海家一號於 2 年抵達日球層頂，航海家二號隨後於 1 年抵達。

航行者號任務是美國太空總署太陽物理系統天文台的重要組成部分，由華盛頓科學任務理事會太陽物理部資助。 加州理工學院的噴射推進實驗室建造並運作了航行者號太空船。

來源：

– NASA 噴氣推進實驗室 (JPL)

– NASA Voyager 太空船資訊