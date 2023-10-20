美國太空總署採取措施延長航行者號太空船的任務

NASA 航海家號任務的工程師正在採取措施，以確保航海家 1 號和航海者 2 號太空船在未來幾年繼續探索星際空間。 他們的工作重點之一是解決太空船某些推進器的窄管內累積的燃料殘留問題。 這種堆積會幹擾推進器保持天線指向地球進行通訊的能力。 團隊正在採取措施來減緩積聚，方法是讓太空船在發射推進器之前在每個方向上稍微旋轉一點，這將減少發射頻率。 這些調整經過精心規劃，以最大限度地減少對任務的影響並確保收集有價值的科學數據。

工程師團隊還上傳了一個軟體補丁，以防止去年 Voyager 1 上出現的故障再次發生。 此故障是由姿態表達和控制系統（AACS）誤導命令引起的。 該補丁旨在保護未來的太空船並確保其盡可能長時間地運行。 它已經過廣泛的審查和檢查，以減輕其實施過程中可能出現的任何風險。 Voyager 2 將首先接收補丁作為測試平台，然後再應用於 Voyager 1，Voyager XNUMX 距離地球更遠，因此擁有更有價值的數據。

Voyager 1 和 Voyager 2 已經離開地球很遠的距離，其中 Voyager 1 距離地球超過 15 億英里，而 Voyager 2 距離地球超過 12 億英里。 任務團隊預計，透過採取措施，太空船將繼續運作至少五年，甚至更長。 航海家號任務提供了有關星際空間的寶貴數據，並已成為太空探索的重要里程碑。

資料來源：美國宇航局