NASA 開始對用於 Artemis 任務的更新型 RS-25 引擎進行關鍵測試

NASA 正準備對更新後的 RS-25 引擎進行一系列測試，該引擎將為未來阿耳忒彌斯登月任務的太空發射系統 (SLS) 火箭提供動力。 測試將在美國太空總署密西西比州斯坦尼斯太空中心的弗雷德·海斯試驗台進行。 此認證測試系列計畫持續到 2024 年，將包括 12 項測試，每次測試持續至少 500 秒，以模擬實際發射持續時間。

測試將使用開發引擎 E0525 來完成和驗證 RS-25 引擎的設計。 這些測試將提供有關引擎性能和可靠性的重要數據。 測試的目的是確保引擎按預期運行，將 NASA 有效載荷和太空人安全發射到月球及更遠的地方。

更新後的 RS-25 引擎配備了噴嘴、液壓執行器、柔性管道和渦輪泵等新組件。 測試將在80%至113%的功率等級下進行，目的是建立可靠的安全裕度。 新型RS-25引擎可達到111%的功率，而最初在阿爾忒彌斯任務中使用的改裝太空梭主引擎可達到109%的功率。

測試完成後，NASA 將與 SLS 引擎的主要承包商 Aerojet Rocketdyne 合作生產 24 台採用更新設計的新型 RS-25 引擎。 這些引擎將用於計劃於 5 年執行的 Artemis 2028 任務。這對於 NASA 尋求重新啟動 RS-25 引擎生產來說是一個重要的里程碑。

雖然阿耳忒彌斯任務的準備工作取得了令人鼓舞的進展，但人們對 SLS 火箭的承受能力存在擔憂。 最近的一份報告強調了火箭的高昂成本，並對實際成本的清晰度和未來延誤的可能性提出了質疑。 有必要重新評估 NASA 在 SLS 計畫上的支出。

來源：

–美國宇航局

– 吉茲莫多