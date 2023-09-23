前所未見的月球馬賽克揭示了月球南極前所未有的細節

美國太空總署分享了一幅迷人的月球馬賽克圖，提供了前所未有的月球南極景觀。 馬賽克使用月球勘測軌道飛行器相機 (LROC) 和 ShadowCam 的圖像創建，提供了該地區前所未有的細節，包括風景秀麗的沙克爾頓隕石坑。 科學家對這個隕石坑非常感興趣，因為據信它含有冰沉積物或其他冷凍揮發物。

這張名為「月光奏鳴曲」的圖像展示了兩台相機協同工作的力量。 LROC 可以捕捉月球表面的詳細影像，但在拍攝從未受到陽光直射的陰影區域時有其限制。 相較之下，ShadowCam 的感光度是 LROC 的 200 倍，並且擅長在極低光照條件下捕捉特徵。

透過結合這兩種儀器的圖像，分析人員可以創建月球地形和地質特徵的全面視覺地圖，涵蓋最亮和最暗的區域。 由於 ShadowCam 的圖像，馬賽克特別突出了沙克爾頓隕石坑內永久陰影的區域，提供了其內部地板和牆壁的複雜細節。 另一方面，馬賽克中的陽光照射區域，包括隕石坑的邊緣和側面，是 LROC 收集的圖像的結果。

沙克爾頓隕石坑具有額外的意義，因為據推測它是 NASA 2025 年阿耳忒彌斯 III 任務的潛在著陸點之一。該任務旨在探索這個人類從未訪問過的未知區域。

印度月船三號最近在月球南極附近成功軟著陸，進一步證明了人們對這個獨特月球區域日益增長的興趣和探索。

來源：

–美國宇航局

– CNET