由於冷卻劑洩漏調查仍在繼續，太空行走被推遲

由於正在進行的冷卻劑洩漏調查，原定在國際太空站上進行的太空行走已被推遲。 這次太空行走原定於 19 月 9 日進行，現將於今年稍後進行。 工程師需要額外的時間來完成 XNUMX 月 XNUMX 日發生的冷卻劑洩漏的分析。雖然冷卻劑對船員沒有危險，但正在採取預防措施，以防止因微量物質進入內部系統而導致任何潛在的設備退化。

太空行走的重新安排不會影響太空站的運行，因為太空行走的計畫任務對時間不敏感。 同時，另外兩次太空行走計劃於今年稍後進行。 30 月89 日，NASA 太空人洛拉·奧哈拉(Loral O'Hara) 和賈斯明·莫格貝利(Jasmin Moghbeli) 將執行美國太空行走XNUMX 號。他們的任務包括拆除有故障的電子箱和更換滾動軸承組件。 這將是兩位太空人的首次太空行走。

在另一次太空行走中，美國太空總署太空人洛拉·奧哈拉和歐空局太空人安德烈亞斯·摩根森將進行美國太空行走90 次。這次太空行走的任務包括收集樣本以分析太空站外部是否有微生物，並進行維護工作，包括更換的高清相機。

除了美國太空行走之外，俄羅斯太空人奧列格·科諾年科和尼古拉·丘布也計劃於25 月XNUMX 日開始太空行走。他們的任務將包括安裝合成雷達通訊系統和部署一顆奈米衛星來測試太陽帆技術。

正在進行的調查和太空行走表明，定期維護和修理活動對於國際太空站的安全和高效運作至關重要。

來源：

–美國宇航局