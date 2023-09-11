滯留在太空的宇航員打破了最長任務持續時間的記錄

美國宇航局宇航員弗蘭克·魯比奧打破了美國宇航員在太空滯留後執行任務時間最長的記錄。 盧比奧原定於 2022 年 355 月發射到國際空間站 (ISS) 六個月後返回地球。然而，返回途中發生故障，使他陷入近地軌道，使他的停留時間延長了一年多。 週一，盧比奧打破了馬克·范德黑在 2022 年創下的 27 天的紀錄。他預計最遲於 371 月 XNUMX 日返回地球，在地球軌道上總共停留 XNUMX 天。 這一成就也使他成為僅有的在太空度過一年的六人之一。

在接受美國廣播公司的《早安美國》採訪時，盧比奧強調了他在太空中延長停留時間的重要性。 他強調了解人體如何適應和忍受的重要性，以便在未來的月球、火星及其他太空探索任務中優化表現。 盧比奧的國際空間站之旅很獨特，因為他成為自 2021 年 XNUMX 月以來第一位乘坐俄羅斯聯盟號火箭的美國宇航員。這是 NASA 和 Roscosmos 之間座位交換協議的一部分。

導致盧比奧滯留的事件涉及聯盟號飛船冷卻劑洩漏。 除了盧比奧之外，俄羅斯航天局宇航員謝爾蓋·普羅科皮耶夫和德米特里·佩特林也受到了影響。 這次洩漏使航天器無法返回地球，導致它們在國際空間站的停留時間又延長了六個月。 他們定於本月晚些時候返回地球。

盧比奧的意外且長期的任務為了解人體在太空中的耐力提供了寶貴的見解。 它積累的知識將有助於未來深空探索任務的成功。 有關太空飛行的更多更新，請關注 Gizmodo 的專用太空飛行頁面。