美國太空總署的心靈任務：前往小行星核心的旅程。

希臘靈魂女神普賽克 (Psyche) 以她的名字命名了義大利天文學家安尼巴萊·德·加斯帕里斯 (Annibale de Gasparis) 1852 年發現的一個天體。 如今，普賽克是迄今為止發現的第 16 顆小行星，它是火星和木星之間小行星帶中最大的「M 型」小行星。 Psyche 的直徑約 226 公里，主要由鐵和鎳組成，類似於地球的核心。

為了收集關於難以到達的地球內部的線索，美國國家航空暨太空總署 (NASA) 最近發射了一艘太空船，進行了為期 3.6 年、XNUMX 億公里的旅程，與普賽克 (Psyche) 會合。 像普賽克這樣的 M 型小行星被認為是太陽系早期被摧毀的行星的殘餘物。 這些金屬世界是研究行星核心的「天然實驗室」。

使用當前方法研究地核具有挑戰性，因為觀測僅限於隕石和地震學。 金屬隕石只能讓我們一睹太陽系的早期歷史，而地震學需要來自地震儀的準確數據，而地震儀的數據是有限的，特別是在海洋和南半球。 此外，地球的外層阻礙了我們直接觀察地核。

美國太空總署對普賽克的任務旨在探索這顆小行星，並確定它是否是一顆被摧毀的行星曾經熔化的核心，但隨著時間的推移逐漸冷卻。 此外，該任務還試圖揭示普賽克表面的年齡、其化學成分，以及它是否含有除鐵和鎳之外的較輕元素。 這些資訊可以為我們星球的演化提供有價值的見解。

該航天器配備了一系列儀器，包括相機、光譜儀和磁力計，將收集有關普賽克的形狀、質量、重力和礦物勘探潛力的數據。 科學家們熱切地等待著這項任務的進展，預計它將揭示有關小行星核心的豐富知識以及它可能蘊藏的有關我們世界的秘密。

來源：

– “美國宇航局的 Psyche 任務即將發射 – 以下是它如何揭開行星內部秘密的方法。”

– 「小行星是由什麼組成的？ 返回地球的樣本揭示了太陽系的組成部分。”