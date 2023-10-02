退役的美國太空總署射電望遠鏡研究日環食期間的太陽黑子

一架退役的 NASA 射電望遠鏡將在 14 月 8 日即將到來的日環食期間使用，以研究月球覆蓋太陽黑子的影響。 這個項目被稱為“太陽巡邏”，是公民科學計劃的一部分，將作為明年 XNUMX 月 XNUMX 日日全食期間更大實驗的試運行。 這台望遠鏡被稱為金石蘋果谷射電望遠鏡（GAVRT），之前被美國太空總署用來研究深空。 現在，學生們正在遠端操作它進行各種科學研究，包括繪製無線電波長的太陽圖。

在日食期間，GAVRT 將觀測太陽的內日冕以研究活躍區域和太陽黑子。 太陽黑子是太陽磁場的擾動，可以看作其表面的黑點。 當月球經過這些活躍區域時，射電望遠鏡將專注於這些區域。 透過分析不同頻率的無線電發射，研究人員將能夠測量太陽黑子上方太陽層的磁場。

雖然 GAVRT 無法捕捉到具有視覺吸引力的影像，但它將提供有關日食期間太陽黑子行為的寶貴數據。 隨著時間的推移，月球覆蓋太陽黑子的不同部分，天線收集的功率將會減少。 這將使科學家能夠以高解析度詳細分析太陽黑子，並觀察活躍區域無線電發射的任何變化。

這個計畫的成功取決於日食期間太陽黑子的存在及其與月球相互作用的幾何形狀。 儘管日食本身不會是全食或日環食，但具體條件將決定電波望遠鏡是否能夠收集必要的數據。

總體而言，該計畫展示了美國太空總署退役設備重新用於科學研究的潛力，以及公民科學倡議在擴大我們對宇宙的了解方面的價值。

來源：

– Space.com：[文章標題]

– NASA/JPL-Caltech/GAVRT [圖片來源]