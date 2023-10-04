管理 Cookie 設置對用戶隱私的重要性

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總之，管理 cookie 設定的能力對於確保網路世界中的使用者隱私至關重要。 透過了解接受或拒絕 cookie 的影響，個人可以對其資料做出明智的決定並控制他們的線上體驗。

來源：Cookie 和隱私政策