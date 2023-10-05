美國太空總署帕克太陽探測器創下新紀錄，提供對太陽大氣的洞察

美國太空總署的帕克太陽探測器實現了另一個里程碑，比以往任何時候都更接近太陽，為了解恆星的神秘大氣及其對太空天氣的影響提供了寶貴的見解。 在第 17 次軌道運行中，探測器接近太陽 4.51 萬英里，打破了它自己的記錄。

自 2018 年 2 月發射以來，帕克太陽探測器一直在創造記錄並突破界限。 它已經超越了太陽神1976號太空船在XNUMX年創下的紀錄，成為距離太陽最近的人造天體。 該探測器配備了最先進的隔熱罩，旨在研究太陽日冕並收集重要數據，以解開其結構、太陽風的起源以及神秘的日冕本身。

了解太陽的動態至關重要，因為它的過程會影響太空天氣，對衛星、通訊網路甚至地球電網構成威脅。 最近發生的帕克太陽探測器飛越強烈日冕物質拋射（CME）的事件驗證了一個已有二十年歷史的理論。 它揭示了日冕物質拋射（強烈的太陽爆發）與行星際塵埃的相互作用，這對太空天氣預報具有重要意義。

美國太空總署證實，儘管帕克太陽探測器離太陽很近，但它仍然處於良好狀態。 該航天器將向馬裡蘭州約翰霍普金斯應用物理實驗室傳輸狀態數據，然後發回科學數據，主要集中在太陽風上。 這些數據將進一步有助於研究人員了解太陽的複雜動力學。

帕克太陽探測器的開創性任務是揭示太陽難以捉摸的大氣層，提供有價值的數據，幫助我們更好地了解這顆維持地球生命的恆星。

定義：

– 帕克太陽探測器：美國太空總署的一艘太空船，旨在研究太陽及其日冕，同時收集數據以了解太空天氣和太陽過程。

– 日冕：太陽的外層大氣，由極熱的等離子體組成。

– 太陽風：太陽發射的帶電粒子流，影響太空天氣。

– 日冕物質拋射 (CME)：太陽日冕大量釋放等離子體和磁場，通常會導致地球上出現地磁風暴。

來源：

– NASA 新聞稿：[連結]

– Dictionary.com

– 大英百科全書