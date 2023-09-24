太空艙預計將帶著小行星樣本降落在猶他州沙漠

攜帶從小行星收集的岩石材料樣本的太空艙將於週日在猶他州沙漠降落。 這標誌著第三個小行星樣本返回地球，也是迄今為止最大的一個。 這些樣本是由美國太空總署和亞利桑那大學科學家合作的 OSIRIS-REx 任務收集的。

OSIRIS-REx 太空船的設計目的是從富含碳的小行星貝努 (Bennu) 收集樣本。 該太空船配備了攝影機，捕獲了重要圖像並繪製了小行星的 3D 地圖。 它還測量了貝努的溫度，繪製了其礦物和化學成分圖，並使用 X 射線和紅外光對其進行了觀察。

太空船的機械手臂從小行星表面收集鬆散的岩石和污垢，將它們密封在樣本返回艙內。 與太空船分離後，太空艙開始穿越地球大氣層下降。

OSIRIS-REx 任務於 2016 年開始，當時該太空船從佛羅裡達州發射升空。 它於 2018 年到達貝努，並於 2020 年與小行星表面接觸約五秒鐘以收集樣本。 2021年XNUMX月，太空船開始返回地球的旅程。

該樣本預計將於週日降落在猶他州西部沙漠的猶他州測試和訓練場。 科學家將在著陸後到場取回太空艙。 樣本不會含有病毒、細菌等污染物，確保其安全。 對先前的任務樣本也採取了類似的預防措施，例如阿波羅 11 號登月任務的樣本。

Bennu 是 OSIRIS-REx 任務的目標小行星，是一顆富含碳的小型小行星，每六年就會相對較近地經過地球一次。 科學家希望研究其成分，以便更好地了解近地小行星的風險和特徵。 他們還旨在發現更多有關生命形成化合物的潛在輸送以及從小行星提取水作為火箭燃料的可能性的資訊。

任務結束後，OSIRIS-REx 太空船將更名為 OSIRIS-APEX，並重新調整用途，於 2029 年研究另一顆近地小行星阿波菲斯。

若要觀看 OSIRIS-REx 太空艙著陸的現場報道，您可以點擊 NASA Live 連結。

資料來源：半島電視台、美國太空總署