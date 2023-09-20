揭開意想不到的面紗：OSIRIS-REx 在小行星 Bennu 上的驚人發現

OSIRIS-REx 是歷史上第三次從小行星收集樣本的任務，它為科學家們提供了對太空岩石神秘世界令人難以置信的見解。 太空船圍繞著小行星貝努的兩年旅程揭示了這些天體令人驚訝的多樣性和複雜性。

在 OSIRIS-REx 之前，另外兩個任務，Hayabusa 1 和 NEAR-Shoemaker，已經詳細研究了小行星。 然而，隼鳥一號首次證實了「碎石堆」的存在，也就是由微弱的引力聚集在一起的巨石、沙子和礫石的聚集體。

當科學家最初透過望遠鏡觀察貝努時，他們預期它與小行星糸川相似。 然而，經過仔細檢查，奧西里斯-雷克斯發現了一個不同於他們以前見過的岩石景觀。 貝努表面的多孔且形狀奇特的岩石挑戰了他們先前對這些太空岩石的成分和結構的假設。

研究人員意識到，這些多孔岩石具有很強的吸水性，在碰撞過程中就像汽車中的潰縮區。 它們透過吸收較小撞擊物體的能量來保護小行星表面，從而形成比預期更少的隕石坑。

OSIRIS-REx 也對貝努表面層的密度做出了重大發現。 在樣本收集嘗試中，太空船深入地表，揭示表層的密度比小行星其他部分低得多。

這次任務的樣本採集方法與先前的任務不同，提供了寶貴的見解。 貝努表面對太空船著陸的意外反應讓科學家感到困惑，讓他們有更多的問題需要探索。

總體而言，OSIRIS-REx 的發現挑戰了先前的假設，並擴展了我們對小行星及其多樣性性質的理解。 這些發現將為未來的小行星任務做出貢獻，並增強我們對太陽系歷史的了解。

來源：

– Space.com：“龍宮小行星的鄰居既奇怪又令人驚訝”

– NASA：“小行星 Bennu：OSIRIS-REx 的目標”