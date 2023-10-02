美國太空總署延長新視野號探索柯伊伯帶的任務

美國太空總署宣布將延長新視野號任務，繼續探索太陽系外圍。 這項決定是在美國太空總署早些時候提出改變任務路線並將其轉移到不同部門之後做出的。

原定於2024 年底結束運行的新視野號任務現在將繼續進行，直到太空船離開柯伊伯帶，預計這將在2028 年左右發生。在這段延長的時間內，太空船將專注於收集太陽物理數據，這些數據涉及研究太陽及其與周圍環境的相互作用。 此外，新視野號還將搜尋柯伊伯帶中的一個物體以進行近距離飛越。

任務團隊慶祝了這一決定，因為他們對美國宇航局將任務轉移到太陽物理部門並優先研究太陽的提議提出了挑戰。 新視野號首席研究員艾倫·斯特恩對那些支持繼續執行任務的人表示感謝。

新視野號於 2006 年發射，花了近 15 年才到達太陽系遠端目前的位置。 從那時起，它一直在探索柯伊伯帶，這是一個充滿冰冷物體的區域，蘊藏著太陽系早期歷史的線索。

2022 年 2025 月，審查小組審查了任務科學團隊提出的將任務延長三年的提案。 儘管該任務最終被延長了兩年，但可能從 XNUMX 年開始將其作為太陽物理學任務提供資金的決定引起了科學界的批評。 他們認為，新視野號的獨特位置使其能夠研究柯伊伯帶天體和太陽。

延長的任務將主要由美國太空總署行星科學部門資助，並由太陽物理學和行星科學部門共同管理。

透過這次擴展，新視野號將繼續揭開柯伊伯帶的神秘面紗，並為我們太陽系的起源故事提供有價值的見解。

來源：

–美國宇航局