美國宇航局揭示了令人驚嘆的月球表面新馬賽克

美國太空總署最近在其 Instagram 頁面上分享了一幅令人驚嘆的月球表面新馬賽克圖像。 這幅名為「月光奏鳴曲」的馬賽克是使用兩台月球軌道相機——月球勘測軌道飛行器相機（LROC）和ShadowCam——捕捉到的圖像創建的。

據航太局稱，這幅馬賽克提供了月球表面的鳥瞰圖，展示了黑、白和灰色的色調。 位於影像右下方的沙克爾頓隕石坑尤其引人注目。 ShadowCam 的詳細影像使觀眾能夠觀察隕石坑內部地板和牆壁內永久陰影的區域。 相比之下，LROC 捕捉了陽光照射的區域，例如隕石坑的邊緣和側面。

NASA 在 Instagram 上分享了該馬賽克圖像的簡短描述以及該圖像。 這篇貼文自250,000小時前發布以來已獲得近12萬個點贊，並收到了許多觀眾的評論。 許多人對這令人驚嘆的景色表示敬畏，而另一些人則讚揚美國宇航局的工作。

一位用戶詢問了馬賽克中一個突出的白色圓圈，美國宇航局將其識別為沙克爾頓隕石坑。 這篇引人入勝的貼文引起了各種反應，從迷戀到欽佩。

最新的 Instagram 分享是 NASA 有能力透過令人驚嘆的太空和天體視覺效果吸引和教育觀眾的另一個例子。 該航太局持續參與 Instagram 等社交媒體平台，使其能夠與世界各地的人們建立聯繫，並培養人們對太空探索的興趣。

來源：NASA Instagram

定義：

1. 月球勘測軌道器相機（LROC）－月球勘測軌道器太空船上的一種儀器，旨在捕捉月球表面的高解析度影像。

2. ShadowCam – 韓國航空航天研究院名為 Danuri 的太空船上的 NASA 儀器，負責捕捉月球陰影區域的詳細圖像。

3. 沙克爾頓隕石坑－位於月球南極附近的一個大型撞擊坑，以其永久陰影區域而聞名。