美國太空總署的心靈任務：探索富含金屬的小行星

美國太空總署最近啟動了普賽克任務，這是一艘前往小行星帶研究一顆名為普賽克的小行星的太空船。 這顆特殊的小行星被認為富含金屬，這使其成為科學家獨特的研究對象。 該任務旨在深入了解與我們類似的行星的組成和核心。

大衛勞倫斯 (David Lawrence) 是約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的主要專業工作人員，也是 Psyche 飛船上一台儀器的首席研究員。 該儀器是伽馬射線和中子能譜儀，將有助於分析小行星的組成。

河馬：強壯的下巴，低效率的咀嚼者

儘管河馬有強壯的下巴和可怕的牙齒，但河馬的咀嚼效率卻令人驚訝地低下。 發表在 PLOS One 上的一項研究表明，河馬在有效咀嚼食物所需的研磨運動中掙扎。 它們的咀嚼能力似乎被犧牲了，以利於用下巴進行戰鬥。

蘇黎世大學教授馬庫斯·克勞斯和他的同事進行了這項研究。 他們發現河馬具有獨特的品質，使它們能夠用下巴發力，但不能進行傳統意義上的咀嚼。

音樂的同步力量

聽音樂不僅帶來快樂，還能在聽眾之間創造分享的體驗。 伯恩大學心理學家 Wolfgang Tschacher 進行的一項研究表明，參加古典音樂會的人的動作、心率和呼吸頻率是同步的。 這種同步深植於我們的演化歷史中。

查赫使用穿戴式感測器和動作捕捉技術來測量音樂會觀眾的反應。 他的研究發表在《科學報告》上，深入探討了音樂對人類生理過程和集體經驗的深遠影響。

蟬：蓬勃發展的生態系影響

蟬每 17 年週期性出現一次，對森林生態系產生重大影響。 喬治華盛頓大學生物學家佐伊·格特曼-皮克林進行的研究表明，當蟬出現時，它們為包括鳥類在內的各種動物提供了充足的食物來源。 這導致鳥類對毛毛蟲的捕食減少，從而導致橡樹的葉子受到更多損害。

這項發表在《科學》雜誌上的研究強調了蟬的周期性數量激增對生態系統產生的複雜的連鎖效應。

深海採礦：權衡風險與回報

人們對從深海海底開採貴重金屬的商業興趣日益濃厚。 然而，最近的探險活動也表明，深海生態系統是稀有而脆弱的生命形式的家園。 研究人員在太平洋富含礦物質的熱液噴口探索時發現了充滿生命的地下洞穴棲息地。 這些棲息地可能是相連的，這表明在進行任何採礦活動之前需要進行進一步調查。

在另一個稱為多金屬結核的環境中，有價值的礦物散佈在海底。 倫敦自然歷史博物館的穆里爾·拉博恩（Muriel Rabone）和她的同事估計，這些結核上及其附近可能生活著數千種未知物種。 這項發表在《當代生物學》上的研究強調了在開發這些生態系統的潛在資源之前了解這些生態系統的重要性。

來源：

– NASA 的金屬任務、飢餓的河馬咀嚼困難、音樂與我們同步、蟬鳴是樹木的禍根以及深海採礦的風險和回報 – 鮑勃·麥克唐納 (Bob McDonald) 的怪癖與夸克（來源）

– 心靈任務 – NASA（來源）

– Psyche – 約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（來源）

– 飢餓的河馬咀嚼得不好 – 怪癖和夸克（來源）

– 音樂讓你的心像其他人的心一樣跳動 – 怪癖與夸克（來源）

– 蟬的繁榮和樹木的破壞 – 怪癖和夸克（來源）

– 了解深海採礦的風險和回報 – Quirks & Quarks（來源）