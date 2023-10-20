根據嚴厲的評論，美國宇航局火星樣本返回任務的未來存疑

NASA 定於 2028 年發射的火星樣本返回 (MSR) 任務計劃已受到該機構獨立審查委員會的質疑。 該報告強調了技術問題、不斷增加的預算和不切實際的發射時間表是該任務面臨的主要問題。

MSR任務是美國太空總署和歐洲太空總署之間的合作，被認為是探索火星的關鍵一步。 它涉及美國宇航局的毅力號火星車，它已經收集了火星樣本並將其沉積在火星表面。 然後，MSR 任務將取回這些樣本並將其帶回地球。

MSR 任務的成本最初估計為 4 億美元，現在已升至估計 5.3 億美元。 審查委員會的報告指出了任務的推廣、組織、日程安排和融資方面的問題。 報告稱，該任務的預算和時間表預期不切實際，導致 2028 年的發射日期不可能實現。

將發射推遲到 2030 年下一個可行的窗口將使任務成本增加到 8-11 億美元，給 NASA 的行星科學預算帶來巨大壓力。 該委員會建議的另一種選擇是使用兩個著陸器而不是一個來返回樣本，但這將進一步延長時間並增加成本。

報告建議NASA檢查任務的管理和組織結構，以提高問責制。 它還強調 NASA 需要更好地向公眾宣傳和傳達 MSR 任務的重要性。

為了回應審查委員會的調查結果，NASA 任命了一個由該機構科學副局長桑德拉·康納利 (Sandra Connelly) 領導的審查小組來解決所提出的問題。 該團隊計劃於明年三月發布一份報告。 與此同時，美國宇航局推遲了確認官方任務成本和時間表。

這並不是海上絲路使命第一次受到批評。 XNUMX月，美國參議院撥款委員會對技術挑戰和成本上升表示擔憂，指示NASA在無法維持在預算範圍內的情況下提供修改或縮減任務的選項。

MSR 任務也面臨來自中國的競爭，中國正計劃在 2030 年左右啟動自己的火星樣本返回任務。

來源：

– NASA 獨立審查委員會報告

– 美國參議院撥款委員會