美國太空總署的露西太空船準備與小行星丁基什近距離接觸

美國太空總署的露西號太空船正在準備首次近距離接觸小行星。 1 月 XNUMX 日，它將飛越丁基內什小行星並測試其儀器，為未來訪問與木星一起繞太陽運行的特洛伊小行星做準備。 丁基內什寬度不到半英里，位於火星和木星軌道之間的小行星主帶。

在飛越過程中，主要重點將是測試太空船的終端追蹤系統，該系統將使其能夠自動追蹤小行星並使其保持在儀器的視野範圍內。 該航天器將使用其高分辨率相機和熱紅外線相機收集數據。 它還將使用終端追蹤系統在相遇的最後八分鐘內追蹤小行星，並透過其彩色成像儀和紅外光譜儀收集數據。

這次與丁克內什的遭遇是對露西系統的測試，然後它才轉向主要目標木星特洛伊小行星。 露西任務的目標是調查這些以前從未探索過的小行星，這些小行星以木星前後的兩個「群」繞太陽運行。 在到達特洛伊小行星之前，露西將於 2025 年再次飛越一顆名為唐納德約翰森的主帶小行星，以進行額外的飛行測試。

從丁基什遭遇捕獲的數據不僅將提供有價值的工程測試結果，而且還可能提供有關較大主帶小行星和較小近地小行星之間聯繫的見解。 相遇後，露西將繼續繞著太陽運行，於 2024 年返回地球附近尋求重力協助，然後在 2027 年到達木星特洛伊小行星。

隨著露西號太空船開始在小行星帶的探索和發現之旅，與丁基什的第一次近距離接觸標誌著露西號任務的一個令人興奮的里程碑。

來源：

– https://www.nasa.gov/lucy