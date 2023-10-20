美國太空總署露西探測器準備與小行星丁基什相遇

NASA 的露西探測器正在為即將於 1 月 XNUMX 日飛越小行星丁基什 (Dinkinesh) 做準備。 丁基內什位於火星和木星之間的主要小行星帶，將成為露西訪問其他九個太空岩石（稱為特洛伊小行星）任務的第一站。 太空船的創新終端追蹤系統將在這次遭遇中進行測試，因為它需要在飛越過程中將其儀器準確地指向小行星。

在接近丁基內什期間，露西將以每小時 10,000 英里的令人難以置信的速度行進，這使得保持與小行星正確對齊成為一項艱鉅的任務。 然而，這次遭遇是露西未來遭遇特洛伊小行星的“預演”，因為飛越的幾何形狀與這些遭遇期間的預期相似。

丁克內什本身就是一顆小型小行星，寬度僅 0.5 英里。 它將是太空船近距離拍攝到的最小的主帶小行星。 儘管規模龐大，露西團隊相信丁基內什將為這項任務提供有價值的數據。

一旦飛越完成，露西將離開主小行星帶，並於 2024 年 2025 月返回地球尋求重力輔助，這將推動它飛向特洛伊小行星。 露西將於 2027 年再次飛越一顆主帶小行星，最終在 XNUMX 年抵達木星特洛伊小行星。

與丁基什的相遇標誌著露西任務的一個重要里程碑，因為它對太空船的儀器和導航系統進行了測試。 這項任務旨在解開早期太陽系的秘密，並揭示我們星球的形成和演化。 每次飛越時，露西都會收集有價值的數據，幫助科學家拼湊出我們宇宙鄰居的歷史。

來源：

– NASA 的露西探測器將於 1 月 XNUMX 日飛越太空岩石 Dinkinesh，該機構的一段影片為我們展示了這次相遇的預覽。 （來源）

– 認識 NASA 露西號太空船將造訪的 10 顆小行星（來源）

– 圖片來源：Robert Lea/NASA