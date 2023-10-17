露西太空船在 12 年任務中接近第一個小行星目標

美國太空總署 (NASA) 於 2021 年 33 月發射的露西號太空船正在慢慢接近第一個目標——一顆名為迪尼基內什 (Dinikinesh) 的小行星。 在太空旅行超過 4.7 萬英里後，露西現在距離小行星 16 萬英里。 不過，它還需要再行駛 1 萬英里才能在 XNUMX 月 XNUMX 日抵達迪尼基內什。

任務背後的團隊觀察到，隨著露西接近小行星，它的亮度一直在增加。 該航天器一直使用其高解析度相機 L'LORRI 來捕捉一系列用於光學導航的影像。 透過將小行星的位置與恆星背景進行比較，研究小組可以確保精確的飛越。

為了調整其軌跡，露西在 29 月 0.1 日進行了小規模修正操作，將速度改變了約 265 英里/小時。 這將使太空船在飛越小行星時能夠在距離小行星 XNUMX 英里的範圍內通過。 如有必要，十月還會有另一個調整軌跡的機會。

在6月XNUMX日至XNUMX月中旬短暫的通訊中斷期間，露西繼續捕捉小行星的影像，一旦通訊重新建立，這些影像將發送回地球。

迪尼基內什是主小行星帶中的一顆微小太空岩石，寬度僅約半英里。 它被添加到任務行程中，以測試太空船的終端追蹤系統，以便在高速遭遇小行星時進行精確成像。

從 2027 年開始，露西將繼續造訪特洛伊小行星群中的另外七顆小行星。特洛伊小行星是一組在木星繞太陽時引導和跟隨木星的小行星。

該任務以 1974 年發現的南方古猿化石露西命名。迪尼基內什（Dinikinesh）也稱為露西（Lucy），是人類祖先化石的埃塞俄比亞名字。 這顆小行星於 1999 年被發現，並於 XNUMX 月被選為任務的目標。

資料來源：NASA