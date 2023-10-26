探索木星大氣層的神秘深度

您是否想知道太陽系中最大的行星木星的漩渦雲層下面隱藏著什麼？ 美國太空總署的朱諾任務旨在揭開隱藏在這顆氣態巨行星中的秘密。 在最近的飛越過程中，朱諾號捕捉到了一張令人驚嘆的圖像，揭示了木星神秘的肖像，讓人想起立體派的傑作。

這張照片於 7 月 54 日朱諾號與木星第 7 次近距離接觸時拍攝，展示了木星最北部的一個名為 Jet NXNUMX 的區域。 這張迷人的圖像展示了木星明暗界線（木星白天和黑夜之間的邊界）上混亂的雲層和風暴。 這張快照真正引人注目的是陽光的角度，它投射出大氣陰影，突出了複雜的地形和特徵。

公民科學家弗拉基米爾·塔拉索夫利用朱諾號朱諾相機儀器的原始數據製作了這張令人著迷的圖像。 朱諾號位於木星雲頂上方約 4,800 英里處，北緯約 69 度，為我們提供了木星迷人美學的壯麗景色。

隨著科學家對這些令人驚嘆的地層進行更深入的研究，他們希望能夠深入了解支配這顆雄偉星球的大氣過程。 每次與木星的近距離接觸都為研究人員提供了一個獨特的機會，以加深他們對其廣闊大氣層中的動態的理解。

常見問題解答：

Q：什麼是空想性幻想？

答：空想性錯覺是一種心理現象，個體在不相關或隨機的刺激中感知到熟悉的模式，例如臉孔或物體。

Q：朱諾號如何拍攝木星影像？

答：朱諾號利用其朱諾相機儀器，該儀器專門設計用於在近距離飛越木星大氣層時捕獲高解析度影像。

Q：木星的終結者是什麼？

答：木星的明暗界線是木星明亮的白天面和黑暗的夜晚面之間的分界線。

Q：弗拉基米爾·塔拉索夫是誰？

答：弗拉基米爾·塔拉索夫（Vladimir Tarasov）是一位公民科學家，他利用朱諾號的原始數據將其轉化為飛越過程中捕捉到的迷人圖像。

來源：

美國太空總署 – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html