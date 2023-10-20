美國太空總署的朱諾號太空船最近在飛越木星的第四顆衛星木衛一時拍攝了一張令人驚嘆的影像。 該影像揭示了月球上大規模火山活動和熔岩狀表面的痕跡。 這項新發現增加了朱諾號已經提供的有關木星及其衛星的豐富資訊。

朱諾號的能力遠遠超出了預期，促使美國太空總署擴大其任務範圍，進一步探索木星系統。 透過捕捉木衛一這樣的影像，科學家將能夠提取有關這顆迷人衛星的更多有價值的資訊。

艾奧以其強烈的火山活動而聞名，被認為是太陽系中最活躍的火山體之一。 它的表面佈滿了無數的火山和矽酸鹽熔岩池，可以看到它們正在噴發並噴出硫磺氣體。 這些火山活動甚至可以透過望遠鏡從地球上看到。

為了捕捉木衛一的特寫影像，朱諾號在飛越過程中使用了朱諾相機儀器。 該儀器創建了一段延時視頻，使航天器能夠從各個角度捕捉月球。 收集到的數據將促進對木衛一火山過程的進一步研究，並有助於我們對月球的了解。

朱諾號任務於 5 年 2011 月 4 日發射，已經提供了超過 2016 太比特的有關木星的科學資訊。 它於 2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日抵達這顆巨行星，並將繼續研究直到 XNUMX 年或只要它保持運行狀態。

該太空船的擴展任務將集中在探索木星的神秘衛星，包括木衛二和木衛一。 朱諾號的每項新發現都讓我們更接近解開這顆迷人的氣態巨行星及其多樣化衛星的秘密。

來源：

– Space.com：[來源標題]

– Gizmodo：[來源標題]

– 噴射推進實驗室：[來源標題]