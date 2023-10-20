美國太空總署詹姆斯韋伯望遠鏡發現木星上的高速噴射流

美國太空總署詹姆斯韋伯太空望遠鏡取得了突破性的成果，揭示了木星大氣層的迷人特徵。 科學家在木星平流層下部發現了一股巨大的高速急流，為了解木星大氣條件的複雜動態提供了寶貴的見解。

美國太空總署 (NASA) 於 19 月 515 日宣布了這項非凡的發現，其特點是速度高達每小時 40 公里的急流。 這項新發現的現象位於木星赤道上方約 4,800 公里處，寬度令人印象深刻，達 XNUMX 公里，遠高於主雲層。

西班牙巴斯克大學的首席研究員 Ricardo Hueso 表達了他的團隊對這項意外發現的驚訝。 由於美國太空總署詹姆斯·韋伯望遠鏡的卓越能力，以前在木星大氣層中觀察到的模糊特徵現在變得清晰且可追蹤。 因此，科學家現在可以觀察到這些特徵隨著木星快速旋轉而發生的運動。

木星平流層下部發現的高速噴射流的速度相當於地球上 5 級颶風持續風力的兩倍。 這項發現為地球大氣動力學提供了一個令人著迷的視角。

研究小組將韋伯上層的風觀測結果與哈伯太空望遠鏡下層的風觀測結果進行了比較，使他們能夠分析不同高度的風切和速度變化。 未來的觀測預計將闡明急流的速度和高度是否會隨著時間的推移而改變。

這項發現是透過使用 Webb 的 NIRCam 分析 2022 年 10 月收集的數據得出的。 加州大學柏克萊分校的 Imke de Pater 和巴黎天文台的 Thierry Fouchet 精心策劃了一項早期發布科學計劃，每 XNUMX 小時拍攝一次木星圖像。 這種獨特的現像是由四種不同過濾器的組合引起的，每種過濾器對木星大氣層不同高度的變化都很敏感。

美國太空總署的朱諾號和卡西尼號以及哈伯太空望遠鏡等先前的任務也記錄了木星不斷變化的天氣模式。

來源：

–美國宇航局

– 西班牙巴斯克地區大學

–加州大學伯克利分校

– 巴黎天文台