NASA 成功測試用於深空飛行的 3D 列印鋁製火箭引擎噴嘴

馬歇爾太空飛行中心的 NASA 工程師與 Elementum 3D 合作開發和測試由鋁製成的 3D 列印火箭引擎噴嘴。 該噴嘴由一種名為 A6061-RAM2 的新型鋁製變體製成，比傳統噴嘴更輕，並且可以承載更多有效載荷，使其成為深空飛行的理想選擇。 鋁是一種密度較低的金屬，可用於製造高強度、輕質的零件。 然而，其對極熱的耐受性較低且在焊接過程中容易破裂，使其不適合用於火箭引擎零件的積層製造。

在第四次工業革命反應積層製造 (RAMFIRE) 計畫下，美國太空總署專注於開發輕質、積層製造的鋁製火箭噴嘴，其內部通道較小，可保持冷卻。 RAMFIRE 噴嘴採用單件製造，與需要數千個單獨連接部件的傳統方法相比，需要更少的黏合並顯著縮短製造時間。

此噴嘴採用雷射粉末定向能量沉積（LP-DED）技術開發。 NASA 和 Elementum 3D 與 RPM Innovations (RPMI) 合作，使用其 LP-DED 製程製造噴嘴。 RAMFIRE 噴嘴使用各種燃料配置成功完成了多次熱火測試，證明了其在嚴苛的深空環境中運行的能力。

RAMFIRE 專案開發的新型鋁合金和積層製造流程可以透過製造能夠承受高結構負荷的輕型火箭零件，在 NASA 的月球到火星目標中發揮至關重要的作用。 NASA 正在努力與商業利益相關者和學術界共享數據和流程，從而在航空航天業中實現潛在的應用。

（圖片來源：美國太空總署）