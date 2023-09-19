NASA 的 Ingenuity 直升機在火星上創造了新的高度記錄

NASA 的 Ingenuity 直升機繼續超越人們的期望，突破離地飛行的界限。 在第 59 次火星飛行中，這架重達 4 磅（1.8 公斤）的旋翼機達到了迄今為止的最高高度——66 英尺（20 公尺）。 這次飛行持續了142.59秒，是一次純粹的懸停，沒有水平移動。

Ingenuity 號於 2021 年 XNUMX 月隨 NASA 的毅力號火星車登陸火星，擔任火星車團隊的偵察兵。 它的主要任務是證明儘管火星大氣層稀薄，但在火星上進行空中探索是可行的。 在成功完成此概念驗證後，Ingenuity 繼續飛行，協助 Perseverance 尋找最佳探索路徑並確定有趣的科學目標。

自首飛以來，「匠心號」已完成 59 次飛行，飛行距離 43,652 英尺（13,304 公尺），累計飛行時間 106.5 分鐘。 在 59 號班機之前，直升機的高度記錄為 59 英尺（18 公尺）。 其單次飛行距離紀錄為2,310英尺（704公尺），於2022年169.5月創下，持續時間紀錄為2021秒，於XNUMX年XNUMX月創下。

事實證明，Ingenuity直升機是火星探索的寶貴資產，它提供了寶貴的數據，並為未來飛行器協助科學研究和潛在的人類前往這顆紅色星球的任務鋪平了道路。

定義：

Ingenuity：由美國太空總署設計和營運的輕型旋翼機，用於火星空中探索。

毅力號：NASA 的火星車於 2021 年 XNUMX 月登陸火星，任務是尋找古代生命的跡象並收集樣本以供將來返回地球。

概念驗證：旨在驗證概念或想法的可行性或潛在成功的演示或實驗。

來源：

美國宇航局噴氣推進實驗室