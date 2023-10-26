NASA 透過 ILLUMA-T 發射突破太空通訊的界限

NASA 即將於今年 XNUMX 月向國際太空站 (ISS) 發射 ILLUMA-T（集成雷射通訊中繼演示低地球軌道用戶數據機和擴大機終端），徹底改變太空通訊。 這項突破性的有效載荷將展示雷射通訊在近地軌道任務中的巨大潛力。

ILLUMA-T 的推出取代了原始文章中的引用，代表著太空通訊領域的重大飛躍。 雷射通訊利用不可見的紅外光，使太空船能夠以更高的數據速率傳輸和接收資訊。 這意味著大量數據可以透過一次傳輸發送回地球，支持科學家和探險家更快的發現和更有效的研究。

由 NASA 的空間通訊和導航 (SCaN) 計劃管理，ILLUMA-T 將與該機構的雷射通訊中繼演示 (LCRD) 合作，致力於 NASA 的第一個雙向、端到端雷射通訊中繼。 LCRD 於 2021 年 XNUMX 月發射，已經開始進行實驗，以展示地球同步軌道雷射通訊的優勢。

其中一些實驗包括分析大氣對雷射訊號的影響、測試與多個用戶的兼容性、探索延遲/中斷容忍網路 (DTN) 功能以及增強導航功能。 透過利用雷射通信，美國宇航局正在突破數據傳輸的界限並擴大太空探索的可能性。

一旦安裝在國際太空站上，ILLUMA-T 將完成 NASA 首次在太空展示雙向雷射中繼能力。 其光學模組配備望遠鏡和兩軸萬向架，可在地球同步軌道上精確追蹤 LCRD。 此光模組的大小與微波爐相當，與標準冰箱相當。

搭載 ILLUMA-T 後，從 ISS 到 LCRD 的資料傳輸速度將達到每秒 1.2 吉比特，令人印象深刻。 然後，數據將傳輸到加州或夏威夷的光學地面站，並路由到新墨西哥州的 LCRD 任務運作中心。 最後，收到的數據將由位於馬裡蘭州 NASA 戈達德太空飛行中心的 ILLUMA-T 地面操作團隊進行分析，以確保其準確性和品質。

透過與 LCRD 的成功合作，ILLUMA-T 有潛力成為國際太空站的重要組成部分，大大增強 NASA 與軌道實驗室之間的資料傳輸能力。

常見問題

Q：ILLUMA-T 的用途是什麼？

答：ILLUMA-T 的目的是展示雷射通訊在近地軌道任務中的優勢，並展示將雷射通訊整合到 NASA 太空通訊網路中的可能性。

Q：雷射通訊與傳統通訊方式有何不同？

答：雷射通訊使用不可見的紅外光以更高的速率傳輸和接收數據，使太空船能夠在一次傳輸中將大量資訊發送回地球。 這加快了數據傳輸過程並促進更快的研究和發現。

Q：雷射通訊對研究人員有哪些潛在好處？

答：雷射通訊可以提供更高的數據速率，使國際太空站上的研究人員能夠一次性將更多數據發送回地球。 這種效率的提高有利於在太空站上進行的各種科學研究。

Q：NASA 雷射通訊演示的長期目標是什麼？

答：NASA 的目標是將雷射通訊作為其太空通訊網路的標準功能，其中包括近太空網路和深空網路。

Q：誰資助和管理 ILLUMA-T 計畫？

答：ILLUMA-T 有效載荷由 NASA 太空通訊與導航 (SCaN) 計畫資助，並由 NASA 戈達德太空飛行中心與 NASA 約翰遜太空中心國際太空站計畫辦公室和麻省理工學院 (MIT) 合作管理林肯實驗室。