Honey Astrobee 帶著改進的導航能力回到國際太空站

NASA 的 Astrobee 機器人 Honey 在 NASA 艾姆斯研究中心接受維修後，已成功返回國際太空站 (ISS)。 黃色機器人是三個自由飛行機器人之一，展示了其在國際太空站內改進的獨立導航能力，促進了 STEM 的推廣和研究機會。

Honey Astrobee 在返回國際太空站之前在美國太空總署位於加州矽谷的艾姆斯研究中心待了近一年。 抵達後，美國太空總署太空人伍迪·霍伯格檢查了拆開包裝的機器人，並確保它已準備好恢復其職責。 經過初步檢查後，Honey 展示了其脫離對接站的能力，透過太空站的日本實驗艙（JEM）導航，並在不需要機組人員監督的情況下成功重新對接。

Astrobee 設施包括三個立方體機器人、軟體和一個對接站，可作為國際太空站上的研究平台和 STEM 推廣工具。 這些機器人在太空微重力下由電風扇推動，協助太空人執行日常太空船任務，使他們能夠專注於專門的人類任務。 Astrobee 計畫為學術界、私人企業、NASA 和其他政府機構的使用者提供有效載荷機會和指導，以實現批准的研究和 STEM 目標。

Astrobee 是 NASA 開發的創新機器人系統，旨在提高國際太空站的效率。 Astrobee 由三個立方體形狀的機器人組成，協助太空人完成日常任務，並使用電風扇作為推進力在微重力環境中無縫移動。 除了實際應用之外，Astrobee 還透過研究和 STEM 推廣工作來促進科學探索和教育活動。

Astrobee 的資金由 NASA 的遊戲規則改變發展計畫提供，並由 NASA 國際太空站利用辦公室提供持續支援。

來源：

– NASA（美國國家航空航天局）