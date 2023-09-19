美國首個小行星樣本將在美國太空總署約翰遜太空中心揭曉

作為 OSIRIS-REx 任務的一部分，美國太空總署約翰遜航天中心將於 11 月 XNUMX 日宣布美國首個小行星樣本。 該樣本將從近地小行星貝努採集，預計將為太陽系的形成和地球生命的起源提供有價值的見解。

OSIRIS-REx 太空船於 2016 年發射，目的是研究貝努並收集其表面材料樣本。 2020 年 250 月，太空船成功收集了約 24 克物質並運回地球。 任務的最後階段將於 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日結束，屆時裝有 Bennu 樣本的太空艙將被釋放並降落在猶他州沙漠。

在揭幕儀式上，NASA 的 OSIRIS-REx 科學團隊將分享對此樣本的初步分析。 一旦樣本安全抵達地球並著陸，美國太空總署專家將在太空艙內收集小行星上的岩石和塵埃。 這些樣本隨後將在美國宇航局約翰遜的原始管理設施中進行檢查，以進行進一步分析。

OSIRIS-REx 樣本管理實驗室由 NASA 建立，負責管理分發樣本給全世界科學家。 對這些樣本進行的研究旨在增強我們對地球和太陽系形成的了解，並調查可能有助於地球生命發展的有機化合物的起源。 此外，隨著技術隨著時間的推移而不斷改進，部分樣本將保留給未來的研究。

約翰遜太空中心擁有世界上最大的天體材料收藏，包括來自小行星、彗星、火星、月球、太陽，甚至來自其他恆星的塵埃的樣本。 科學家利用這些藏品對行星材料和太空環境進行研究，進一步增進我們對太陽系及其他地區的了解。

來源：

–美國宇航局

– 歐西里斯-雷克斯任務