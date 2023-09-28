NASA 的 Artemis II 月球火箭透過整合 RS-25 引擎達到里程碑

NASA 的阿耳忒彌斯 II 月球火箭實現了一個重要的里程碑，所有四個 RS-25 引擎都已成功整合到位於新奧爾良的 NASA 米丘德組裝設施的核心級中。 這標誌著阿耳忒彌斯計畫的首次載人飛行任務，標誌著該機構在實現人類重返月球表面的目標方面取得了進展。

整合過程於 11 月 15 日開始，技術人員將第一台引擎安裝到太空發射系統 (SLS) 火箭核心級。 隨後分別於19月20日、25日和XNUMX日安裝了第二台、第三台和第四台發動機。 與 NASA 合作實現這一成就的是 RS-XNUMX 引擎的主要承包商 Aerojet Rocketdyne 和核心級的主要承包商波音公司。

團隊的下一階段涉及將引擎固定到舞台上，並將推進系統和電氣系統無縫整合到結構內。 SLS 核心級高達 212 英尺，令人印象深刻，是月球火箭的基礎。 它的兩個推進劑罐可容納超過 733,000 加侖的超冷液體推進劑，為四台 RS-25 發動機提供動力。 此外，舞台上還裝有飛行計算機、航空電子設備和電氣系統，作為火箭的中樞神經系統。

在阿耳忒彌斯 II 任務期間，RS-25 引擎將共同產生 2 萬磅的驚人推力，推動太空人離開近地軌道，開始月球之旅。 這次任務代表了美國太空總署實現第一位女性和第一位有色人種登陸月球的總體目標的關鍵一步。

SLS 核心級在 NASA 的深空探索策略中發揮關鍵作用，與獵戶座太空船和繞月軌道運行的月球網關協同工作。 與商業載人著陸系統一起，這些要素是實現人類在月球表面持續存在的關鍵。 值得注意的是，SLS 是唯一能夠在一次任務中向月球運送獵戶座、太空人和基本物資的火箭。

總體而言，RS-25 引擎成功整合到NASA 阿爾忒彌斯II 月球火箭的核心級，代表該機構在實現太空人重返月球的雄心壯志方面取得了重大進展，並為月球探索的新時代鋪平了道路。

來源：

美國太空總署 – https://www.nasa.gov/