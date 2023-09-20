美國太空總署的火星直升機在紅色星球上創下了新的高度紀錄

美國太空總署的火星直升機「聰明號」在這顆紅色星球上創造了新的飛行記錄。 在第 59 次飛行中，「匠心號」的高度達到了 20 米，比之前的記錄高了 6 米。

美國太空總署噴射推進實驗室（JPL）宣布了「獨創號」的最新成就，該實驗室正在監督這項任務，毅力號火星車也參與其中。 這次飛行的主要目的是推動「獨創號」創造新的高度記錄，它降落在起飛地點的同一地點。

自 2021 年 3 月首飛以來，Ingenuity 取得了重大進展。 在首次飛行時，它在距離火星表面39.1公尺處盤旋了169.5秒，證明了它可以在火星稀薄的大氣層中實現動力飛行。 在隨後的飛行中，Ingenuity 在空中停留了長達 709 秒，飛行距離長達 15 米，高達 6.5 英里/小時（XNUMX 米/秒）。

Ingenuity的表現超出了預期，直升機協助毅力號火星車捕捉空中鏡頭，用於傑澤羅隕石坑的路線規劃。 此外，Ingenuity 也透過從各種技術問題中恢復過來，展現了其韌性。

美國太空總署計劃利用從「獨創性」中獲得的知識來開發更先進版本的直升機，用於未來的火星任務，甚至可能用於紅色星球以外的任務。

來源：

– NASA 噴氣推進實驗室 (JPL)