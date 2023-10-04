美國宇航局尋求月球冷凍機的設計以安全儲存月球樣本

美國宇航局正在要求設計一個“月球冷凍機”，該冷凍機可以安全地存放在計劃中的阿爾忒彌斯任務期間獲得的材料。 冰櫃的主要目的是將科學和地質樣本從月球運送到地球。 然而，它也可用於儲存和運輸任務期間收集的人類生物/生理樣本。

月球冷凍機預計將於 2027 年底準備就緒，並將隨阿耳忒彌斯 5 號任務發射升空。 為了確保可運輸性，冷凍機應該能夠承受發射和著陸過程中遇到的物理力，例如振動和衝擊。 它還應該與未來阿耳忒彌斯太空人將使用的各種車輛和設施相容，包括月球車、月球棲息地​​、獵戶座乘員艙、人類著陸系統和門戶月球前哨站。

月球冷凍機的寒冷內部總體積應至少為10x10x26英吋（25x25x66公分），整個系統的重量應小於121磅（55公斤）。 內部儲存的樣本應能保持華氏-121度（-85攝氏度）的溫度至少30天。

冷凍機應包括用於監視和控制的機載顯示器，以及用於遙測的無線和有線互聯網連接，以便與阿耳忒彌斯車輛和地球上的地面站進行通訊。 此外，它應該能夠記錄有關其溫度、整體健康狀況和門活動的數據。

阿耳忒彌斯 5 號是阿耳忒彌斯計畫的第三次任務，計畫成為月球冷凍機的首次任務。 阿爾忒彌斯計畫旨在讓人類重返月球，阿爾忒彌斯 3 號計畫於 2025 年發射。阿爾忒彌斯 4 號和阿爾忒彌斯 5 號預計分別於 2028 年和 2029 年發射。

資料來源：NASA、SAM.gov