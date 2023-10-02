紐約市土地的下沉與上升

科學家發現，由於人為和自然因素的共同作用，紐約市的土地正在以不同的速度下沉和上升。 土地利用方式和上一個冰河時期的冰川遺跡是這些海拔變化的主要原因。 儘管這些變化可能看起來微不足道——每年只有幾分之一英寸——但它們可能會對當地的洪水風險產生影響，特別是在海平面上升的情況下。

這項研究發表在《科學進展》上，由美國太空總署噴射推進實驗室和羅格斯大學的一組研究人員進行。 透過使用乾涉合成孔徑雷達 (InSAR) 遙感技術，他們分析了 2016 年至 2023 年紐約市大都會區的垂直地面運動。

研究人員發現，該市的某些地區每年下沉約 0.06 英寸，而其他地區，例如皇后區和布魯克林的部分地區，則正在經歷適度的上升。 這些變化在很大程度上受到過去對地球表面所做的修改的影響，例如土地開墾和垃圾掩埋場的建設，這些修改使建築物下方的地面變得更加鬆散且更容易壓縮。

此外，這些海拔變化可以追溯到上一個冰河時期，當時巨大的冰蓋覆蓋了新英格蘭和紐約州北部。 紐約市下方的土地從冰蓋外升起，現在正在慢慢下沉。

研究人員也確定了沉降更為嚴重的特定區域。 例如，皇后區拉瓜迪亞機場 13/31 號跑道正以每年約 0.15 英吋的速度下沉。 這些詳細的發現對於洪水測繪和規劃非常重要，特別是在氣候變遷導致海平面持續上升的情況下。

資料來源：《科學進展》、美國太空總署、噴射推進實驗室、羅格斯大學、歐洲太空總署