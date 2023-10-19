美國太空總署對阿耳忒彌斯月球火箭引擎進行「熱火」測試

美國太空總署最近完成了一項「熱火」測試，作為其阿耳忒彌斯月球火箭發動機最終認證系列的一部分。 該航太局計劃在其阿爾忒彌斯計劃中使用改裝後的 RS-25 太空梭發動機，該計劃旨在將太空人送回月球。

該熱火系列於 17 月 25 日開始，旨在驗證更新的 RS-5 系列發動機，該發動機將用於 2020 年代末的 Artemis 25 任務。 四台 RS-XNUMX 為每個太空發射系統 (SLS) 火箭的核心級提供動力，這是阿耳忒彌斯計畫的重要組成部分。

測試期間，代號 E25 的 RS-0525 引擎在密西西比州 NASA 斯坦尼斯太空中心成功點火，並按計畫持續 550 秒（超過 XNUMX 分鐘）。 此測試收集各種新型引擎零件的性能數據，例如噴嘴、液壓執行器、柔性管道和渦輪泵。

熱火系列由每台 RS-12 引擎的 25 項測試組成。 先前的 RS-25 引擎在完成 12 項系列測試後於 5 月獲得認證。 這些測試將有助於未來 SLS 任務的認證，從 Artemis XNUMX 開始。

Artemis 計畫有多項計畫任務，其中包括Artemis 2，將於2024 年搭載四名太空人繞月飛行。Artemis 3 的目標是在2025 年末或2026 年將太空人降落在月球南極附近，前提是SpaceX 的Starship 著陸系統準備就緒。 其他任務，例如阿耳忒彌斯 4 號，計劃在隨後幾年進行。

除了引擎測試之外，位於阿拉巴馬州亨茨維爾馬歇爾太空飛行中心的NASA 工程師還在對Artemis 8 以後的未來任務的替代助推器設計進行測試。助推器馬達對於在升空過程中提供額外推力至關重要。

SLS發動機的主要承包商是L3Harris Technologies旗下的Aerojet Rocketdyne公司，而波音公司則負責製造SLS火箭。

這些測試和認證標誌著美國太空總署持續努力推進太空探索和讓太空人重返月球的重要里程碑。

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