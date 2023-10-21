一組研究人員最近進行的一項研究發現，睡眠不足與肥胖之間存在潛在關聯。 該研究分析了 1,000 多人的睡眠模式和身體質量指數 (BMI)，發現那些每晚睡眠時間持續少於 XNUMX 小時的人患肥胖症的風險較高。

肥胖長期以來被認為是一個主要的公共衛生問題，與心血管疾病和糖尿病等許多相關的健康風險有關。 然而，睡眠與肥胖之間的關係尚不清楚。 這項新研究揭示了兩者之間可能的關聯。

研究顯示，與每晚睡眠七至九小時的人相比，每晚持續睡眠少於七小時的人的體重指數明顯更高。 此外，研究表明，這些人更有可能養成不健康的飲食習慣，並且全天消耗更多的卡路里。

雖然睡眠不足與肥胖之間的確切機制仍在研究中，但研究人員認為，這可能是由於睡眠不足對荷爾蒙調節和食慾控制的影響所致。 先前的研究表明，睡眠不足會破壞調節飢餓感和飽腹感的荷爾蒙平衡，導致食慾增加，並可能導致暴飲暴食。

這項新研究強調了充足的睡眠對於維持健康體重和預防肥胖的重要性。 這表明建立健康的睡眠習慣並優先考慮充足的睡眠可能是體重管理的關鍵因素。

值得注意的是，這項研究僅建立了睡眠不足與肥胖之間的相關性，還需要進一步的研究來確定因果關係和潛在機制。 然而，它提供了有關睡眠對體重管理和整體健康的潛在影響的寶貴見解。

總之，最近的研究表明睡眠不足與肥胖之間存在潛在關聯。 由於荷爾蒙調節紊亂和食慾增加等因素，每晚持續睡眠少於七小時的人患肥胖症的風險可能更高。 需要進一步的研究來探索這種關係的因果關係並確定具體的機制。 儘管如此，這項研究強調了優先考慮充足睡眠對於維持健康體重和整體健康的重要性。

來源：

– Matthew Phelan，Dailymail.Com，“新研究發現睡眠不足與肥胖之間的潛在聯繫”