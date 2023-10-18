美國太空總署的朱諾探測器接近木星的衛星木衛一，捕捉到令人驚嘆的影像

美國太空總署的朱諾號探測器目前繞著木星運行，已經逐漸接近木星衛星木衛一，眾所周知，木衛一是太陽系中火山最活躍的世界。 在第 55 次繞著木星飛行時，朱諾號到達距離木衛一表面僅 7,270 英里的地方，捕捉了一些有史以來最清晰的月球影像。

這些影像顯示出黑色斑點，顯示熔岩流、從月球表面升起的火山，以及可能噴向太空的火山羽流。 這些視圖已由專業和業餘影像處理器處理，其中一些影像處理器為 NASA 或相​​關空間研究專案工作。

朱諾號任務的首席研究員斯科特·博爾頓表示，太空船將在2024 月和XNUMX 年XNUMX 月的下一次經過木衛一時更加接近木衛一。這種接近將允許更詳細的觀測和數據收集。

木衛一上強烈的火山活動是其與木星及其鄰近衛星木衛二和木衛三持續引力相互作用的結果。 木衛一經歷不斷的拉伸和擠壓，從而導致其眾多火山噴發出熔岩。

雖然木衛一本身不適合生命存在，但科學家們對探索附近的木衛二特別感興趣。 據信木衛二的冰殼下方有一片鹹海，使其成為當今適合地球以外生命生存的環境的潛在候選者。

2024年，美國太空總署計畫發射木衛二快艇飛船，將對木星的衛星木衛二進行詳細偵察。 該探測器將調查木衛二是否擁有適合生命生存的條件。

資料來源：NASA