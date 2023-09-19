美國宇航局帕克太陽探測器在強大的太陽爆炸中倖存下來

美國太空總署的帕克太陽探測器是一艘旨在仔細研究太陽行為的太空船，最近飛越了有史以來最強大的日冕物質拋射（CME）之一，並倖存下來。 約翰霍普金斯大學應用物理實驗室發布了這次太陽事件的罕見鏡頭。

日冕物質拋射是超熱氣體或等離子體從太陽表面噴發的過程。 它可能對地球產生重大影響，包括危及衛星、擾亂通訊和導航技術，甚至摧毀電網。 1989 年，一次強烈的日冕物質拋射導致加拿大魁北克大面積停電。

帕克太陽探測器配備了堅固的隔熱罩，花了大約兩天的時間觀察日冕物質拋射，成為第一艘飛越太陽附近強大太陽爆炸的太空船。 探測器承受了強烈的輻射並毫髮無傷地離開了火山爆發。

科學家正在利用帕克太陽探測器的數據以及其他太空船和望遠鏡的觀測數據，以便更好地理解日冕物質拋射和其他太空天氣現象（例如太陽耀斑）的行為。 這些知識將有助於預測和準備未來潛在的破壞性空間天氣事件。

帕克太陽探測器的任務將繼續進行，預計到430,000 年，該太空船的速度將達到3.9 萬英里/小時，到達距離太陽2024 萬英里的範圍內。這些觀測結果將有助於改善對太陽拋射對地球影響的預測，從而使更好的準備和緩解策略。

[定義：日冕物質拋射（CME）－太陽表面超熱氣體或等離子體的噴發。]

[資料來源：約翰霍普金斯大學應用物理實驗室]

[來源：美國太空總署]