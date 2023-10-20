太陽風暴警報：強烈太陽風暴事件的可能性

最近 18 月 XNUMX 日發生的太陽風暴事件讓我們得以一睹地球受到日冕物質拋射 (CME) 影響時所看到的令人驚嘆的極光。 然而，現在有一種可能性，一個更強烈的日冕物質拋射可能會直接飛向地球，可能會在今天或明天引發一場強大的太陽風暴事件。

這些資訊來自美國太空總署的太陽和日光層觀測站，並由太空天氣物理學家塔米莎·斯科夫博士進行了分析。 斯科夫本週分享了詳細的 5 天太陽風暴預報，顯示可能會出現連續的風暴。

根據斯科夫博士的說法，今天有 65% 的可能性會發生一場大型太陽風暴，很有可能會發生一場能夠產生極光的小型風暴。 明天，有 50% 的可能性發生嚴重的太陽風暴，其強度可能達到 G2 級，並可能影響地球上的小型衛星、行動網路和敏感電子設備。

值得注意的是，中緯度地區的風險相對較低，今天發生小風暴的可能性為 30%，明天發生小型風暴的可能性為 15%。 然而，仍應採取預防措施以確保電子設備的安全。

NASA 的太陽和日光層觀測站 (SOHO) 是一顆研究太陽及其對太陽系影響的衛星。 SOHO 配備了 12 台科學儀器，捕捉太陽日冕的圖像，測量其磁場和速度，並觀察其周圍微弱的日冕。

當我們繼續監測這些太陽風暴時，如果您居住在可能受到強烈太陽活動影響的地區，請隨時了解最新的預報並採取必要的預防措施至關重要。

來源：

– NASA 太陽與日光層觀測站 (SOHO)

– Tamitha Skov 博士，太空天氣物理學家