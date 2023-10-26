NASA 的獵戶座太空船在 2024 年登月任務前接受關鍵測試

隨著 NASA 提供獵戶座太空船研發的最新訊息，NASA 雄心勃勃的 2024 年將太空人送回月球的計畫正在加速推進。 獵戶座任務的核心是一個模組化太空船，由多家公司建造，每家公司處理不同的組​​件。

空中巴士防務與航太公司與歐洲太空總署 (ESA) 合作，負責建造太空船中控制電力、推進力、空氣和水的部分。 另一方面，洛克希德馬丁公司負責開發適配器和乘員艙，以容納四名太空人進行月球之旅。

隨著組裝的完成，獵戶座太空船即將接受一系列關鍵的測試，以確保其為具有挑戰性的月球任務做好準備。 據美國宇航局稱，第一次測試將涉及同時啟動服務和乘員艙，這標誌著該計畫的一個重要里程碑。

通電測試後，太空船將接受高度室測試，該測試旨在模擬太空真空。 這項測試的目的是讓獵戶座飛船暴露在類似於其深空航行期間遇到的條件下。

在關鍵的評估中，熱循環測試將評估太空船承受極端溫度變化的能力，而直接場聲學測試（DFAT）將衡量其承受發射過程中經歷的振動的能力。

這一階段的測試對於美國宇航局及其將人類送回月球的使命至關重要。 這些測試的成功完成將驗證太空船的設計並確保其準備好踏上歷史性的旅程。

常見問題

獵戶座太空船是什麼？

獵戶座太空船是美國太空總署的下一代載人飛船，旨在將人類運送到月球及更遠的地方。

誰負責建造獵戶座太空船？

不同的公司參與建造獵戶座太空船的不同組件。 空中巴士防務與航太公司與歐洲太空總署合作，負責提供電力、推進力、空氣和水的部分。 洛克希德·馬丁公司負責開發適配器和乘員艙。

獵戶座飛船即將進行哪些測試？

獵戶座太空船即將進行的測試包括為聯合服務和乘員艙供電，並使太空船接受模擬太空真空的高度艙測試。 這些測試將評估太空船在極端條件下的性能，並確保其為月球任務做好準備。