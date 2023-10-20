美國太空總署發布木星衛星木衛一的詳細圖像並發現木星大氣層的新特徵

美國太空總署 (NASA) 公佈了木星約 90 顆衛星之一木衛一的詳細圖像，由朱諾號探測器在最近一次飛越過程中拍攝。 木衛一被認為是太陽系中火山最活躍的世界，其表面覆蓋著數百座火山。 這些火山爆發可以從地球上使用大型望遠鏡觀察到，月球表面甚至還有熔融矽酸鹽熔岩湖。

朱諾號探測器的圖像展示了木衛一的旋轉表面，並突出顯示了大片熔紅色。 艾奧經歷了木星和它的另外兩顆衛星木衛二和木衛三之間的引力拉鋸戰，導致不斷的拉伸和擠壓。 據信這些行為與其多座火山的頻繁噴發有關。 1,500 月，朱諾號將返回木衛一，在離木衛一表面僅 XNUMX 公里的更近距離處進行觀測。

除了木衛一的圖像之外，美國太空總署還對木星的大氣層做出了突破性的發現。 利用詹姆斯韋伯望遠鏡 NIRCam 的數據，研究人員在木星赤道上方發現了一股橫跨 4,800 多公里的高速急流。 這股急流以每小時 515 公里的驚人速度行進，是地球上 5 級颶風持續風力的兩倍。 位於木星平流層下部的這項發現揭示了木星大氣層的湍流性質。

木星的圖像看起來與熟悉的深橙色和奶油色調不同。 這些影像是使用 NIRCam 和中紅外線儀器拍攝的，捕獲的紅外線波長範圍為 0.6 至 28 微米。 透過阻擋較亮天體的光線，天文學家得以捕捉到周圍較暗的天體。 每張影像都是使用不同的濾光片來捕捉不同的波長，然後將這些影像的圖層組合起來以創建最終的彩色影像。

在這些影像中，明亮的白色斑點和條紋代表濃縮對流風暴的高空雲頂，而紅色部分則描繪了在地球北極和南極上空延伸的極光。

來源：

– NASA（來源文章）

– 西班牙畢爾巴鄂巴斯克地區大學（Ricardo Hueso，研究結果的主要作者）