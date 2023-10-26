美國太空總署的哈伯望遠鏡揭示了數百萬光年外碰撞星系的驚人影像

美國太空總署 (NASA) 最近發布了一張由哈伯望遠鏡拍攝的令人著迷的圖像，展示了距離地球約 350 億光年的兩個合併星系。 這張圖像充滿了鮮豔的色彩和宇宙之美，讓我們一窺浩瀚宇宙的動態和混亂本質。

在這張迷人的圖像中，我們可以目睹兩個星系相互碰撞的壯麗景象。 在這場天體之舞中，引力的作用導致了旋轉氣體、塵埃和無數恆星的壯觀景象。 當星系碰撞時，它們的結構會發生扭曲和轉變，創造出真正令人驚嘆的天體奇觀。

哈伯望遠鏡能夠以如此令人驚嘆的細節捕捉這樣的時刻，證明了其卓越的技術及其背後敬業的科學家和工程師。 這張圖片提醒我們太空探索和我們對宇宙的理解取得了令人難以置信的進步。

常見問題解答：

Q：什麼是星系？

答：星係是由引力束縛在一起的恆星、行星、氣體、塵埃和其他天體的巨大集合。 它們有各種形狀和大小，從像銀河系這樣的螺旋星係到不規則和橢圓形星系。

Q：是什麼導致星系碰撞？

答：當星系的引力將它們拉向彼此時，星係可能會發生碰撞。 這些碰撞可能是偶然相遇的結果，也可能是宇宙膨脹的結果。

Q：哈伯望遠鏡如何拍攝影像？

答：哈伯望遠鏡使用其先進的光學系統捕捉影像，其中包括高解析度相機和精密儀器。 它在地球大氣層上方運行，使其能夠捕捉清晰詳細的天體影像，而不會因大氣湍流而造成失真。

資料來源：美國太空總署 (https://www.nasa.gov/)