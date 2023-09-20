美國太空總署太空船將運送迄今為止最大的小行星樣本

美國太空總署的 OSIRIS-REx 太空船將於週日將從小行星收集到的最大樣本運送到地球。 經過七年的任務後，太空船將投放至少一杯從小行星本努抓取的碎石。 樣本預計重約 250 克（0.5 磅），由鵝卵石和灰塵組成，明顯超過日本從另外兩顆小行星帶回的一茶匙左右的重量。

這次交付是太空探索的一個重要里程碑，因為沒有其他國家成功回收小行星碎片。 這些保存完好的早期太陽系時間膠囊保存著有關地球和生命起源的寶貴資訊。 透過研究這些小行星樣本，科學家們旨在深入了解導致我們星球形成的過程。

OSIRIS-REx 太空船於 1 年開始執行耗資 2016 億美元的任務，並於 2018 年抵達本努。它花了兩年時間繞著小行星飛行，尋找收集樣本的最佳地點。 2020年，太空船成功降落在貝努表面，並利用真空吸走了灰塵和卵石。 由於蓋子卡住，一些材料逃逸到太空中，但其餘樣本被固定在膠囊中。

貝努 (Bennu) 於 1999 年被發現，寬約半公里，被認為是一顆更大的小行星的遺物。 它崎嶇的黑色表面覆蓋著巨石，科學家相信它擁有 4.5 億年前太陽系形成的遺跡。 它也對地球構成潛在威脅，因為它可能足夠接近，在 2182 年與我們的星球相撞。對貝努的研究將有助於我們了解必要時偏轉此類小行星的潛在方法。

抵達後，樣本艙將從 OSIRIS-REx 太空船中釋放並降落傘進入猶他州沙漠。 然後它將被運送到美國宇航局位於休士頓的約翰遜航天中心進行分析。 這些樣本將按照嚴格的協議進行處理，以避免污染，並將在中心的專門實驗室進行研究。

除了 OSIRIS-REx 任務外，美國太空總署還有另外兩項正在進行的小行星任務。 普賽克和露西這些任務將有助於我們了解小行星的形成和成分。 美國太空總署檢索和研究這些珍貴的小行星樣本的能力使我們能夠解開太陽系和地球生命起源的謎團。

（資料來源：美國太空總署、美國廣播公司新聞）