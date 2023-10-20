近地小行星的風險：美國太空總署的行星防禦工作

美國太空總署的行星防禦部門負責監測和探測可能撞擊地球並造成大規模破壞的小行星。 雖然這項任務看似艱鉅，但最近技術的進步使得追蹤和識別這些近地天體成為可能。

美國宇航局發布的最新資訊圖表揭示了當前近地小行星的數量。 截至 2023 年 32,000 月，大約有 XNUMX 顆已知小行星靠近我們的星球。 探測這些小行星具有挑戰性，因為它們不會發出自己的光。 相反，望遠鏡依靠其表面反射的陽光來發現它們。

尋找和追蹤這些小行星的努力令人印象深刻，業餘和專業天文學家向小行星中心（NASA 行星防禦戰略的中心樞紐）提交了超過 405 億份觀測數據。 然而，資訊圖表揭示了一個令人不安的事實：在這 32,000 顆近地小行星中，超過 10,000 顆的直徑超過 140 公尺。 如果其中任何一個與地球相撞，它們可能會摧毀整個城市。

從破壞規模來看，2013 年襲擊俄羅斯的車里雅賓斯克流星估計直徑最多為 20 公尺。 一顆七倍大小的小行星將更具破壞性，很可能會到達地面並造成大範圍的破壞。 根據其撞擊位置，這樣的小行星可能會奪走數百萬人的生命。

儘管目前還沒有已知的小行星與地球相撞，但資訊圖表中最令人震驚的統計數據是，美國太空總署的專家認為，我們只發現了不到一半的這種大小的近地小行星。 據估計，還有超過 14,000 顆 140 公尺寬的小行星尚未識別，還有大約 50 顆 1 公里寬的小行星。

由各種組織組成的行星防禦界致力於提高我們對這些潛在威脅的了解。 這張資訊圖表提醒人們繼續尋找和追蹤這些近地小行星的緊迫性。 每一項努力，包括透過資訊圖表傳播訊息，都可以幫助激勵人們加入尋找這些潛在危險的天體的行列。

來源：今日宇宙