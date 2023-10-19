美國太空總署的新圖像顯示北美上空的環形日食

NASA 最近發布的一張圖像展示了 14 月 XNUMX 日數百萬美國人目睹日環食的令人難以置信的時刻。 這張影像是由美國太空總署深空氣候觀測站上的 EPIC 成像儀拍攝的，顯示當月球從太陽前面經過時，地球變暗。

當月球的影子穿過地球時，就會發生日環食，為那些在正確的時間出現在正確的地點的人們創造出「火環」效應。 這次特殊的日食意義重大，因為它穿越了美國，這是自 2012 年以來從未發生過的事情。

這張影像是在距離地球約 1.5 萬公里、位於太陽和地球之間的一個點拍攝的。 這種視角使月亮在天空中看起來比實際上更小。 日食路徑從俄勒岡州開始並向東南移動，俄勒岡州、內華達州、猶他州、新墨西哥州、德克薩斯州、加利福尼亞州部分地區、愛達荷州、科羅拉多州和亞利桑那州都可以看到。

全食陰影發生在中部夏令時間上午 11 點 58 分，只有配戴適當眼鏡的人才能看到。 觀看日食時保護您的眼睛以避免受傷非常重要。

美國下一次日環食預計將於21 年2039 月8 日發生，而2024 年XNUMX 月XNUMX 日，從德克薩斯州到緬因州的天空將出現日全食。敬請留意這些令人震驚的天體事件！

來源：

– NASA 深空氣候觀測站上的 EPIC 成像儀

– 國家地理雜誌編輯兼太空專家 Allie Yang

– 福克斯新聞數位頻道的 Angelica Stabile

– 福斯新聞生活方式

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