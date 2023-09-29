美國太空總署設立太空技術催化劑獎以促進參與和多樣性

NASA 太空技術任務理事會 (STMD) 推出了一項新舉措，旨在擴大其研究人員網絡，並在其早期創新和合作夥伴關係 (ESIP) 組合中培育有效的參與方法。 NASA 太空技術催化劑獎旨在表彰成功吸引代表性不足且多元化的太空技術創新者、研究人員、技術專家和企業家的個人和組織。

該計劃的目標是加強推廣工作，減少進入壁壘，並吸引來自不同研究人員的高品質提案。 透過促進多樣性，美國太空總署希望推動太空技術的創新，從而在載人航太領域實現更好的研究、更深入的發現和成就。

獲獎者每人將獲得 25,000 美元，獲獎者將被邀請參加在馬裡蘭州 NASA 戈達德太空飛行中心舉行的現場活動。 在本次活動中，NASA 旨在學習行業最佳實踐，以吸引和建立多元化的太空技術專業人員社群。 這些知識將為美國宇航局未來的計劃提供資訊並培養合作潛力。

該獎項向個人、教師、導師、大學、非營利組織、企業和其他組織開放。 有興趣的申請者需要在競賽網站上註冊並填寫提交表格。 他們還必須提供參考資料並提交一段簡短的視頻，解釋他們當前的參與方法、他們已解決的障礙，以及 NASA 的投資將如何推進他們的工作。

該機構正在尋求建立一個由 NASA 太空技術冠軍組成的網絡，他們將為他們的社區帶來資助機會，並為 NASA 帶來新想法。 透過與已經參與代表性不足群體的個人和組織合作，美國太空總署希望改善其未來的參與和能力建設工作。

有興趣的個人和組織可以在8年2024月22日之前在線註冊，並必須在2024年XNUMX月XNUMX日之前提交申請。

資料來源：NASA

定義：

– 太空技術任務理事會 (STMD)：NASA 內負責開發變革性太空技術的組織。

– 早期創新和合作夥伴關係（ESIP）：STMD 下的一個投資組合，支持和推進太空技術的早期研究和開發。

來源：

– 美國太空總署：www.spacetechcatalystprize.org