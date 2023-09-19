美國太空總署預測小行星本努有可能撞擊地球，可能影響德州大小的區域

美國太空總署科學家對小行星本努未來可能與地球相撞的可能性表示擔憂，對德州大小的地區構成潛在威脅。 Bennu 是一個近地天體 (NEO)，大約每六年經過地球一次，自 1999 年 XNUMX 月被發現以來一直在接受觀測。

據專家稱，本努有可能穿過“重力鑰匙孔”，改變其軌跡，並使其在 2182 年與地球相撞。OSIRIS-REx 科學小組最近進行的一項研究表明，本努有0.037% 的幾率（1 分之一）撞擊地球，取決於2,700 年它的下一次飛越。

與 66 萬年前導致恐龍滅絕的小行星相比，貝努小行星的質量和大小要小得多。 貝努寬度只有三分之一英里，大約相當於三個街區的大小。 儘管貝努體積較小，但它對地球的撞擊將釋放相當於 1,200 兆噸的能量，比任何人造核武的威力強 24 倍。

近地天體研究中心的研究負責人大衛法諾基亞 (Davide Farnocchia) 對小行星軌跡計算的精確度發表了評論。 OSIRIS-REx 數據提供了更精確的信息，使科學家能夠測試其模型的極限，並準確預測 Bennu 到 2135 年的未來軌跡。

雖然本努與地球相撞的可能性被認為很低，但對這顆小行星的持續監測和進一步研究對於更好地了解其未來路徑至關重要。 隨著技術的進步和更多的研究，科學家希望制定策略來減輕潛在的小行星撞擊並在未來保護我們的地球。

來源：

– 標題：美國太空總署預測小行星貝努撞擊地球的可能性，德州面積

– 來源：WTAJ

– 作者：未透露

– 發布日期：未揭露