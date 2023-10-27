探索泰坦的外星大氣：蜻蜓號準備執行土星最大衛星的任務

美國太空總署雄心勃勃的「蜻蜓」任務距離揭開土星衛星泰坦的神秘面紗又更近了一步。 蜻蜓是一種汽車大小的旋翼飛行器，在地球的強風洞中經過了嚴格的測試，以確保其能夠在泰坦上的特殊條件下航行。 最近在維吉尼亞州亞音速隧道進行的一系列測試模擬了泰坦的大氣層，為美國太空總署工程師提供了寶貴的數據。

在測試期間，配備八個轉子的蜻蜓半比例模型完成了 700 多次運行，收集了 4,000 個單獨的數據點。 重點是兩種飛行配置：到達土衛六後下降並過渡到動力飛行，以及在月球表面上空向前飛行。 所有測試目標的成功實現增加了人們對地球模擬模型的信心，使科學家能夠根據土衛六的情況推斷結果。

土衛六是一個充滿甲烷的世界，它的宜居潛力令科學家著迷。 在 2004 年卡西尼號太空船抵達之前，人們對這顆神秘的衛星所知甚少。 卡西尼號近距離飛越土衛六，揭示了一個充滿液態乙烷和甲烷的令人驚嘆的海洋世界，類似於地球的河流和湖泊。 由甲烷形成的雲和雨是土衛六動態天氣系統的一部分。 美國太空總署認為土衛六是研究截然不同的生命形式所需條件的理想環境。

儘管土衛六具有極端的溫度和獨特的化學成分，但其​​表面與地球相似。 美國宇航局指出：“土衛六的表面是太陽系中最像地球的地方之一，儘管溫度要低得多，而且化學成分也不同。” 在這個水冰扮演岩石角色的寒冷環境中，蜻蜓號調查土衛六獨特特徵的任務具有深遠的意義。

蜻蜓的設計類似於一輛有四個手臂和堆疊式直升機旋翼的小型汽車，利用泰坦的低重力和密集的大氣層來輕鬆導航。 旋翼機將進行短途飛行，並逐漸發展到長達 8 公里的較長「蛙跳」飛行。 一路上，蜻蜓號將進行停靠，從月球環境中收集樣本。

雖然蜻蜓號的發射計畫不早於 2027 年，但它預計在 2030 年代中期抵達土衛六，這有望帶來突破性的探索。 NASA 的使命旨在將科幻小說轉化為探索事實。 隨著太空船不斷成形，當蜻蜓號穿越泰坦的天空和表面時，它將帶來革命性的進步，人們對它帶來的興奮感越來越高。

常見問題

1.什麼是蜻蜓？

蜻蜓是美國太空總署設計的一種汽車大小的旋翼飛行器，用於探索土星的衛星泰坦。 它有四個手臂，每隻手臂都有兩個直升機旋翼。

2. Dragonfly最近進行了哪些測試？

最近的測試重點是蜻蜓號的下降和到達土衛六後過渡到動力飛行，以及它在月球表面上的向前飛行。 這些測試是在弗吉尼亞州亞音速隧道的地球風洞中進行的。

3. 為什麼土衛六被認為是理想的探索環境？

土星最大的衛星土衛六展示了一個充滿河流、湖泊和液態乙烷和甲烷海洋的海洋世界。 其甲烷驅動的天氣系統、低重力和稠密的大氣層為研究可能支持與地球不同的生命的條件提供了獨特的機會。

4.蜻蜓什麼時候上線？

Dragonfly 預計將在 2027 年之前推出，預計在 2030 年代中期抵達泰坦 (Titan)。

5. Dragonfly 的任務目標是什麼？

蜻蜓號任務旨在探索土衛六的表面和大氣層，收集樣本並進行科學研究，以便更好地了解土衛六的宜居性和生命潛力。