NASA 資助 60 萬美元計劃在 2040 年在月球上建造房屋

NASA 向奧斯汀一家建築公司授予了一份價值60 萬美元的合同，要求到2040 年在月球上建造一座房屋。該創新項目涉及使用大型3D 列印機，該列印機將利用由岩石和月球塵埃製成的月球混凝土來建造房屋月球居所的基礎。 美國太空總署正在與學術機構和私人企業合作，為月球住宅設計必要的組件，如門、瓷磚和家具。 此外，該藍圖還包括在火星上建立基地以容納未來居民的計劃。

該項目仍處於早期階段，2022 年的概念設計可以讓人們一睹月球房屋的潛在外觀。 然而，這些設計預計會隨著時間的推移而發展。 美國太空總署目前尚未披露平民尋求月球撤退的費用。

建築公司 ICON 以其 3D 列印方面的專業知識而聞名。 使用他們的專有系統 Vulcan，他們能夠逐層列印華麗的房屋。 這台印表機使用水泥、沙子和水的混合物作為細絲，類似於濃墨。 牆壁和屋頂等結構元素是單獨列印的，然後再組裝。 值得注意的是，這種方法可以在短短 48 小時內完成屬性。

自2018年成立以來，ICON已在奧斯汀成功3D列印了100多套房屋。 這種創新施工方法的快速實施引起了人們的興趣，作為解決美國住房危機的潛在解決方案。

NASA 將 3D 列印棲息地視為其登月計劃的重要方面。 該機構的目標是在月球上建立一個可持續的人類存在，讓人們不斷地在那裡生活和工作。 ICON 致力於增強月球房屋的基礎設施，以抵禦熱挑戰、輻射和微隕石威脅。

在部署 3D 列印機之前，NASA 需要在月球上建立火箭著陸區。 這些著陸場必須與月球住所保持安全距離，以盡量減少火箭運行期間月球塵埃的影響。

ICON 計劃於二月在 NASA 馬歇爾太空飛行中心評估印表機的性能，特別測試其對太空真空和輻射條件的適應性。 該計畫的時間表將取決於美國宇航局在建立月球著陸區方面的進展。 該航太局目前正在為阿耳忒彌斯任務做準備，該任務的目標是在 2024 年將太空人送入月球軌道，然後在 2025 年或 2026 年執行著陸任務。

來源：

–美國宇航局

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