印度的 Aditya-L1 太陽能任務面臨危險嗎？

摘要：美國太空總署帕克太陽探測器最近遭遇了有史以來最強大的太陽風暴之一。 這引發了人們對印度首個太陽能任務 Aditya-L1 安全性的擔憂。 不過，專家認為，由於Aditya-L1距離太陽較遠，且設計上採取了防護措施，因此不太可能受到此類風暴的影響。

印度太空總署 ISRO 於 1 年 2 月 2023 日成功發射了 Aditya-L1 太陽任務。太空船正在前往最終目的地拉格朗日 1 點的途中，它將在那裡觀測太陽。 美國太空總署最近的部落格文章強調了帕克太陽探測器遭遇強烈的日冕物質拋射（CME）或太陽風暴。 雖然這引發了人們對 Aditya-LXNUMX 潛在威脅的質疑，但專家對其安全性仍持樂觀態度。

帕克太陽探測器與日冕物質拋射的相遇對於 NASA 來說是一件重大事件，為科學界提供了寶貴的數據。 然而，Aditya-L1與太陽的距離僅為1.5萬公里，而帕克太陽探測器的距離為6.9萬公里，這大大降低了風險。 此外，Aditya-L1 採用特殊合金和材料製成，可保護其免受各種危險，包括 CME 雲。

日冕物質拋射是太陽外層大氣的大規模噴發，可能會擾亂太空天氣，影響衛星、通訊系統、導航技術，甚至導致地球電網中斷。 最近的日冕物質拋射將塵埃顆粒移離太陽六百萬公里。 儘管存在這種潛在威脅，專家們相信 Aditya-L1 的設計和距離將確保其生存。

總之，雖然帕克太陽探測器面臨著強大的太陽風暴，但 Aditya-L1 太陽任務據信不會立即面臨危險。 憑藉太空船先進的結構和與太陽的距離，它有望承受任何潛在的日冕物質拋射並繼續其觀測太陽的任務。

來源：

– 美國太空總署帕克太陽探測器

– 印度空間研究組織（ISRO）